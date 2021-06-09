Не хватило 300 млн: в Ростове перенесут капремонт больницы имени Семашко

Из-за разницы в стоимости будут корректировать проектно-сметную документацию Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростове планируют перенести сроки капремонта поликлинического отделения больницы №1 имени Семашко. Причина - в разнице между проектной стоимостью и суммой выделенных средств. Она составила больше 300 млн рублей. Об этом на совещании в администрации города сообщила глава управления здравоохранения Ольга Мельникова.

- На капитальный ремонт поликлинического отделения №1 было выделено 325,9 млн рублей, в том числе на 2021 год 165,9 млн рублей. Но до нас довели приказ Минстроя России, в котором определены нормативные стоимости ремонта. Предельная сумма составила 197,8 млн рублей. В то же время была разработана проектно-сметная документация на сумму в 547 млн рублей, что превышает выделенные программой средства, - пояснила Ольга Мельникова.

Теперь из-за разницы в стоимости будут корректировать проектно-сметную документацию. По словам Ольги Мельниковой, это поставило под угрозу освоение бюджета.

- Уже направлено письмо в Минздрав о переносе сроков модернизации на 2022 и 2023 годы, - добавила начальник городского управления здравоохранения.