В водоемах Ростова до начала купального сезона утонули пять человек

До этого - с 2018 по 2020 год - на водных объектах города погибли 15 человек Фото: Павел КЛОКОВ

В водоемах Ростова еще до начала купального сезона утонули пять человек. Трагические случай произошли в разных местах донской столицы, сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС Александр Плетнев. Эту информацию он озвучил на совещании в мэрии.

Так, по одному человеку погибли в Железнодорожном и Пролетарском районах, еще трое - в Первомайском. Во всех случаях люди отдыхали в необорудованных местах. Кроме того, они находились в состоянии алкогольного опьянения.

До этого - с 2018 по 2020 год - на водных объектах города погибли 15 человек. Больше всего смертельных случаев зарегистрировали в 2019 году, тогда утонули 8 человек, в 2020 году - 3.

В 2021 году купальный сезон открыли 1 июня, он продлится до 1 октября. Для отдыхающих подготовили три муниципальных пляжа и один частный. Речь идет о прибрежных территориях Зеленого острова, парков «Левобережный» и «Дружба» и о пляже в Советском районе.