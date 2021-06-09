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Звезды9 июня 2021 18:06

12 июня в Ростове проведут фестиваль «Блогеры России»

В южную столицу съедутся авторы и ведущие, которые успешно развивают свои видеоканалы. В частности, хэдлайнерами праздника станут Серго и Каха
Ангелина СКИБА
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Донская столица примет фестиваль уже во второй раз Фото: сайт правительства РО

Донская столица примет фестиваль уже во второй раз Фото: сайт правительства РО

12 июня жители и гости донской столицы смогут встретиться с известными блогерами, побывать на концерте, а также поучаствовать в увлекательном флешмобе с атласными лентами. Все это организуют на площадке стадиона «Ростов Арена», сообщает сайт донского правительства.

Поводом для яркого фестиваля стал грядущий Международный день блогера. В южную столицу съедутся авторы и ведущие, которые успешно развивают свои видеоканалы. В частности, хэдлайнерами праздника станут Серго и Каха. Также примут участие Александр Nedicaprio, Оксана Мафагел, Марк Сергиенко, Влад Невесом и Саша Босс.

Ведущим выступит Илья Кулешов - арт-директор конкурсов и фестивалей президентской платформы «Россия – страна возможностей». Его соведущая – Николь Николя, она автор проекта «Ты поэт».

- Ростов уже во второй раз становится площадкой проведения фестиваля «Блогеры России». Активное присутствие в социальных сетях стало нормой для молодежи, появились новые кумиры и объекты для подражания. Стоит отметить, что многие ведущие принимают участие в патриотическом воспитании молодежи и поднимают в сети социально-значимые проблемы, - пояснил председатель комитета по молодежной политике Юрий Лескин.

В этом году такие же фестивали устроят еще в пяти городах страны, в Санкт-Петербурге, Сочи, Красноярске, Екатеринбурге и Хабаровске.