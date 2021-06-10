Выдачи ипотеки в Ростовской области на 16% увеличил ВТБ

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Жители Дона оформили по итогам пяти месяцев текущего года 3,3 тыс. жилищных кредитов на сумму свыше 7 млрд рублей в банке ВТБ. И это на 16% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В целом по стране банк нарастил продажи ипотеки на 30%, выдав с начала года уже более 400 млрд рублей.

Так, в мае ВТБ достиг рекордного результата по объемам ипотечного кредитования для этого месяца. Ростовчане получили в ВТБ порядка 700 жилищных займов на 1,5 млрд рублей, что на 20% больше, чем год назад. Всего же в мае во всех регионах РФ банк выдал россиянам ипотеку на 88 млрд рублей, прирост за год составил 41%.

- В мае мы увидели продолжение тенденций начала года, зафиксировав рекордный спрос на ипотеку для этого месяца, - рассказал заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ Евгений Дячкин. - Россияне активно улучшают жилищные условия, чему способствуют выгодные ставки, цифровые сервисы и высокий интерес к госпрограмме на фоне ее близящегося завершения в текущем формате. Мы ожидаем, что существующая динамика сохранится, и планируем к концу года достичь объема выдач в 1,2 трлн рублей, увеличив результаты 2020 года в пределах на 30%.

По словам собеседника, важным стимулом спроса была госпрограмма для приобретения жилья в новостройках, по которой ВТБ в мае предложил клиентам улучшенные условия. В рамках программы с начала года 1,4 тыс. донских семей заключили сделки на 3,1 млрд рублей, что составляет 44% от выдач банка в регионе. За все время действия программы ВТБ предоставил по ней в Ростовской области более 4,3 тыс. займов на 8,8 млрд рублей, в России – более 94 тыс. кредитов на 309 млрд рублей.

Регионами-лидерами по объему выданной ипотеки с начала года стали Москва и область, где оформлено 25,2 тыс. кредитов на 149 млрд.