Ушла из дома 14 мая: в Ростовской области уже месяц ищут Ольгу Самофалову

Полицейские просят отозваться всех, кому известно местонахождение женщины Фото: пресс-служба МВД России по РО

В Ростовской области полицейские Каменска-Шахтинского уже около месяца разыскивают Ольгу Борисовну Самофалову. 37-летняя женщина ушла из дома 14 мая 2021 года. С этого момента о ее судьбе ничего не известно. Жителей Дона просят помочь в поисках.

Приметы: рост 140 см, худощавое телосложение, волосы темно-русые

Особые приметы: есть шрам на лице над верхней губой

Всех, кому известно местонахождение Ольги Самофаловой, просят позвонить по телефонам: 8-(863)-657-28-31 или 8-988-999-20-68.