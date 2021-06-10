В Ростовской области ожидают повышения налога на имущество

Последний раз в Ростовской области перерасчет проводили в 2018 году Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области в 2022 году проведут кадастровую оценку земельных участков, а в 2023 - переоценят недвижимость, в том числе речь идет о любых постройках, квартирах и парковочных местах. Однако, по мнению экспертов, такой перерасчет повлияет на сумму имущественных налогов.

Обязательные выплаты государству могут увеличиться, и это также грозит увеличением цен на коммерческие объекты. При этом журналисты «КП - Ростов-на-Дону» выяснили, что кадастровую оценку все же возможно оспорить. Информацию об этом ранее публиковали на сайте администрации донской столицы.

- Итоги могут быть оспорены в суде или в комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости. Основания для пересмотра - недостоверность сведений об объекте недвижимости или установление рыночной стоимости на дату, по состоянию на которую установлена его кадастровая стоимость, - прокомментировали власти.

Последний раз в Ростовской области перерасчет проводили в 2018 году. Теперь подобную проверку планируют выполнять каждые пять лет.