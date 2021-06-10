В ДГТУ стартовала работа приемной комиссии

Фото: ДГТУ

В Донском государственном техническом университете Ростова-на-Дону стартовала работа приемной комиссии. С 10 июня начнется прием абитуриентов на коммерческую, а с 17 июня – на бюджетную форму обучения всех уровней подготовки.

В текущем году опорный вуз первым в регионе реализует приемную кампанию в формате многофункционального центра, в основе работы которого – сервисный подход. Для комфорта абитуриентов и удобства навигации будут организованы консультационные зоны, площадки приема и оформления документов. А победителям и призерам интеллектуальных соревнований, обучающимся профильных классов, выпускникам, набравшим высокие баллы ЕГЭ, предложат подать документы в зоне индивидуального сопровождения.

Фото: ДГТУ

Известно, что для абитуриентов, поступающих в опорный вуз, выделено свыше пяти тысяч бюджетных мест на различные направления подготовки по бакалавриату, специалитету, магистратуре и среднему профессиональному образованию.

– В новом учебном году в ДГТУ продолжит действовать механизм «Зеленая волна», – рассказал ректор вуза Бесарион Месхи. – Университет безвозмездно компенсирует стоимость обучения абитуриентам, которые недоберут баллы при поступлении на бюджетные места первого курса очной формы обучения, а также поступающим на направления подготовки бакалавриата и специалитета, где бюджетные места не предусмотрены.

Сообщается, что в рамках текущей приемной кампании на «Зеленую волну» выделено 219 мест. Чтобы воспользоваться программой поддержки, поступающим необходимо подать в приемную комиссию вуза весь пакет документов, в том числе оригинал документа о предыдущем образовании, согласие на зачисление и заявление на участие в «Зеленой волне». Чем раньше подано заявление, тем выше шансы попасть в программу. Ключевым показателем отбора станет порядковый номер заявления.

Документы будут приниматься очно, а также в электронной форме через личный кабинет на сайте вуза. Подробная информация о приемной кампании размещена на сайте: https://donstu.ru/priemnaya-kampaniya/

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2021 году на бесплатную основу разных форм обучения вуз готов принять 5 349 учащихся, из них 4 024 – на бакалавриат и специалитет, 828 – в магистратуру, 505 – на СПО. При этом наибольшее количество бюджетных мест выделено по направлениям: «Строительство», «Информатика и вычислительная техника», «Машиностроение», «Электроника, радиотехника и системы связи», «Информационная безопасность».

ВАЖНО!

Для зачисления в опорный вуз на направления подготовки бакалавриата и специалитета необходимо сдать единый госэкзамен по русскому языку, профильному предмету и предмету по выбору вуза. Абитуриенту могут быть начислены дополнительные баллы к результату ЕГЭ за итоговое сочинение и портфолио индивидуальных достижений: аттестат с отличием, золотой значок ГТО, творческие успехи, волонтерское удостоверение, результаты олимпиад. Поступающие могут получить до 10 дополнительных баллов.

АЛЛО!

С 10 июня в ДГТУ начинает работать колл-центр, специалисты которого также будут оказывать консультационные услуги. Абитуриенты и их родители могут в любое время задать свои вопросы в сообществах вуза в социальных сетях.

Телефоны колл-центра: 8-800-100-19-30, 8 (863) 306-20-20.

КОНКРЕТНО

Когда завершается прием и как узнать результаты

29 июля завершается прием документов от поступающих с результатами ЕГЭ и от тех, кто поступает без вступительных испытаний (победители и призеры олимпиад).

2 августа – публикация конкурсных списков.

4 августа – окончание приема заявлений о согласии на зачисление от тех, кто поступает на бакалавриат и специалитет без вступительных испытаний и на места в пределах квот.

6 августа – публикация приказов о зачислении тех, кто поступает без вступительных испытаний, а также по квотам.

11 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от абитуриентов в рамках основного конкурса (по ЕГЭ).

17 августа издаются приказы о зачислении тех, кто поступает по ЕГЭ.

В 2021 году зачисление будет производиться только при представлении согласия о зачислении.