Группа для младенцев и балетмейстер: в Батайске открыли современный детский сад на 220 мест

Фото: Администрация Батайска

Дошкольное образовательное учреждение стало долгожданным подарком для жителей Северного микрорайона города

В Батайске Ростовской области в минувшую субботу, 5 июня, состоялось торжественное открытие детского сада №17 «Я сам».

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение, расположенное по адресу Северный массив, 17, было построено в рамках реализации национального проекта «Демография».

Этот садик отвечает всем современным стандартам. Более того, не каждое муниципальное дошкольное образовательное учреждение может похвастаться таким функционалом, который есть здесь.

Фото: Администрация Батайска

ДОСТУПНОСТЬ И КОМФОРТ

Новый садик рассчитан на 12-часовое пребывание 12-ти детских групп, в том числе четырех групп раннего возраста. Садик рассчитан на 220 детей от двух месяцев до семи лет.

В самом здании 12 светлых современных помещений для детских групп, есть музыкальный и физкультурный залы, а также медицинский и пищевой блоки. Имеется прачечная, административно-хозяйственные помещения, кабинет для дополнительного образования художественно-эстетической направленности, кабинеты психолога, дефектолога, логопеда.

А на первом этаже буквально во всех группах оборудована система «теплый пол». Отопление в учреждении центральное.

Детский сад занимает участок площадью больше десяти тысяч квадратных метров. Зонирование территории выполнено в соответствии с современными требованиями СанПиН. На участке расположены: спортивная площадка, 12 прогулочных веранд с трехсторонним ограждением, оборудованные деревянными полами.

Фото: Администрация Батайска

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ

В торжественной церемонии открытия садика приняли участие министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Викторович Куц, глава города - председатель Батайской городской думы Игорь Любченко, глава администрации Батайска Геннадий Павлятенко, начальник управления образования Людмила Берлим, представители строительных организаций, депутаты, руководители образовательных организаций города. И, конечно же, педагоги, родители и дети.

На церемонии открытия выступили творческие коллективы педагогов и дошколят. После чего высокопоставленные гости вместе с сестрами-близнецами , будущими воспитанницами учреждения, перерезали красную ленту.

Кстати, горожане отметили, что детсад «Я сам» - уникальный в своем роде. Помимо всех прочих групп, в садике будут работать логопедические группы для детей с нарушением речи и для детей с особенностями в развитии, в том числе и для детей-инвалидов.

Здесь с ребятами будут работать высококвалифицированные педагоги- воспитатели, логопеды, психологи, дефектолог, музыкальный руководитель, хореограф, балетмейстер, инструктор по физической культуре, тренер по художественной гимнастике, руководитель по изобразительному искусству, другие специалисты.

Совсем скоро детский сад распахнет свои двери для воспитанников. Пока же управление образования занимается оформлением нормативных документов.

Фото: Администрация Батайска

ОЧЕРЕДЕЙ В ДЕТСКИЕ САДЫ БОЛЬШЕ НЕТ

Сегодня в Батайске работают 36 муниципальных детских садов. В двух из них успешно функционируют обособленные структурные подразделения - это ОСП «Антошка» МБ ДОУ №19 и ОСП «Росинка» МБ ДОУ №28.

На базе семи учреждений работают и пользуются спросом у родителей группы повышенной комфортности. Услуги дошкольного образования в разных формах получают 7 290 детей от 1,5 до 7 лет.

Администрацией города проделана большая работа для того, чтобы самые маленькие батайчане росли в комфортных условиях. Так, за последние три года капитально отремонтировали следующие дошкольные учреждения: детский сад №148 «Сказкоград» с расширением сети на 50 мест, детский сад №12 «Березка» с расширением сети на 30 мест и детский сад №19 «Белоснежка» с расширением сети на 50 мест.

Несмотря на то, что число детей, стоящих в общегородской очереди на получение мест в детсадах сегодня 3 336 человек, в ней нет ребят старше трех лет. Нулевой показатель был достигнут на основании Указа Президента РФ еще в 2015 году и систематически удерживается по настоящее время.

На сегодняшний день основной задачей администрации города и управления образования является увеличение ясельных групп. В этом учебном году детские сады города посещали 857 детей до трех лет. Ясельные группы функционируют во всех микрорайонах города. В перспективе планируется, что они будут в каждом детском саду.

В марте 2020 года впервые в городе была открыта группа для детей до 1,5 лет на базе ОСП «Мамино солнышко» МБ ДОУ №13 в специально арендованном и переоборудованном для этих целей помещении по адресу улица К. Маркса, 44.

Фото: Администрация Батайска

ЗАСЛУЖЕННЫЕ ПОБЕДЫ

Отметим, что активная работа администрации Батайска, нацеленная на развитие дошкольного образования, находит благодарную поддержку у родителей, детей и педагогов. Последние, в свою очередь, вкладывают в воспитание подрастающего поколения всю душу. Такой подход к материнству и детству уже оценили на федеральном уровне.

Так, сразу три городских детских сада стали победителями Всероссийского открытого смотра-конкурса «Детский сад года 2021».

Это детсады №22 «Одуванчик», №121 «Звездочка» и №3 «Лебедушка». Учреждения вошли в топ-500 лучших организаций дошкольного образования России.

Целью конкурса было выявление и поощрение лучших организаций дошкольного образования. Состязание проводилось Федеральным экспертным советом системы образования при ФРО на основе всестороннего анализа и в соответствии с общими направлениями оценки качества дошкольного образования.

Участие во всероссийском конкурсе - это не только возможность представить опыт работы своего учреждения, но и знакомство, обмен опытом с педагогами России.

А высокая оценка уровня работы педагогических коллективов Батайска в таком значимом конкурсе стимулирует к новым профессиональным достижениям.

Отметим, что грандиозный по своим масштабам национальный проект «Демография», в рамках которого строятся детские сады, - ключевой для развития России. Одна из его задач, с которой, кстати, успешно справляется Батайск, - обеспечить максимальную доступность дошкольного образования и сделать его современным и комфортным. Благодаря данному проекту удается решать проблему нехватки мест в детских садах.