Выполнена: «Единая Россия» власти отчиталась по предвыборной программе-2016

Секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко (справа) участвовал в заседании в дистанционном формате. Фото: пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия"

Предвыборная программа «Единой России» прошла проверку на прочность и была актуальной все пять лет. Сейчас она выполнена – несмотря на внешнеполитические трудности, санкции и пандемию. Об этом на совместном заседании Высшего и Генерального советов «Единой России» заявил Дмитрий Медведев, представив отчет о работе за пять лет.

Дмитрий Медведев представил отчет о работе за пять лет. Фото: пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия"

- Мы всегда старались четко формулировать, что именно и как должна делать партия. Имею в виду работу по обеспечению долгой и достойной жизни граждан нашей страны: качественное образование и здравоохранение, государственные и муниципальные услуги, социальные гарантии, современную инфраструктуру и, конечно, возможность работать и получать достойную зарплату, — заявил Дмитрий Медведев.

Председатель донского парламента, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко участвовал в заседании в дистанционном формате.

- Если говорить о том, какой была эта пятилетка для нашего региона, среди основных итогов следует назвать обеспечение социальных ориентиров областного бюджета. Неуклонное исполнение социальных обязательств - твердая позиция нашей фракции в Законодательном Собрании, - подчеркнул он.

Одним из ключевых решений в эти годы при участии партии стало внедрение практики инициативного бюджетирования в Ростовской области. Значительный вклад в укрепление социальной сферы региона вносят партийные проекта: проводится реконструкция спортивных залов в сельских школах, обновляется материально-техническая база домов культуры и детских школ искусств, выполняется реконструкция общественных пространств и дворов.

Александр Ищенко обратил внимание, что в период пандемии работа «Единой России» на Дону была нацелена на адресную поддержку жителей и семей с детьми, волонтерскую помощь людям и врачам. На эти цели партия направляла собственные ресурсы, в том числе, членские взносы.

К слову, уже 19 июня пройдет XX Съезд партии. На нем будут утверждены списки кандидатов в депутаты Госдумы, а также принят проект предвыборной программы.