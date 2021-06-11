В Ростовской области на выходных ожидаются кратковременные дожди

Самыми дождливыми выходные будут в Зимовниках, Казанской и Константиновске Фото: Олег ЗОЛОТО

В ближайшие выходные - с 12 по 14 июня - местами в Ростовской области возможны кратковременные дожди. Ожидается облачность с прояснениями. Температура воздуха в разных территориях региона будет колебаться в районе + 25-27 градусов. Такой прогноз появился на сайте Гидрометцентра.

При этом в донской столице осадки с вероятностью 64% обещают только в воскресенье, 13 июня. Самыми дождливыми выходные будут в Зимовниках, Казанской, Константиновске, Ремонтном Чертково.

Ветер будет умеренным, преимущественно южным и юго-западным. В понедельник он поменяет направление на северное и северо-восточное. Примерно такую же погоду прогнозируют и на всю будущую неделю.

Сегодня, 11 июня, на Дону +25-26 градусов. Ветер небольшой южный и юго-западный. Могут пройти дожди.