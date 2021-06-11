Цены на продукты в Ростове-на-Дону 2021: какие овощи подорожали

Средние цена на товары в мае опубликовал Ростовстат. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Средние цены на продукты в Ростове-на-Дону 2021 опубликовал Ростовстат. Рассказываем, какие товары пошевели и подорожали за май.

Свекла подорожала на 13 рублей — с 45 до 58 рублей за килограмм. На 8 рублей увеличилась стоимость моркови — с 46 до 54 рублей за кило. Изменилась стоимость картофеля. Если в апреле за килограмм пришлось бы отдать 40 рублей, то в мае — 46 рублей.

Выросли цены на мясо. В апреле килограмм свинины стоил около 281 рубля, в мае — почти 288. Баранина подорожала на 6 рублей — с 420 до 426 рублей за килограмм.

При этом некоторые продукты заметно подешевели. Например, средняя цена за десяток яиц в мае составила 78 рублей. В апреле яйца стоили 87 рублей за кило. Огурцы стали дешевле на 28 рублей — 110 вместо 138 рублей за килограмм. Килограмм помидоров можно приобрести на 9 рублей дешевле — за 131 рубль.