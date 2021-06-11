В Ростове на модернизацию больниц и поликлиник направили 917,3 млн рублей

Модернизацию должны провести в 17 медицинских организациях Ростова Фото: ИВАНОВА Диана

В Ростове на модернизацию больниц и поликлиник выделили 917,3 млн рублей. За эти деньги приобретут новое оборудование, часть средств пойдет на капремонт. Об этом сегодня, 11 июня, на своей странице в Instagram сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

- До 1 августа мы планируем приобрести 7 новых маммографов, 8 рентгеновских диагностических систем, 7 УЗИ аппаратов, 9 электрохирургических систем, 9 операционных столов и многое другое, - написал сити-менеджер.

Также он добавил, что на обновление медицинских учреждений из указанной суммы намерены потратить более 200 млн рублей.

- В начале июня мы уже заключили контракт на проведение ремонта системы электроснабжения поликлиники № 16. Планируемый срок окончания работ - ноябрь 2021 года, - прокомментировал Алексей Логвиненко.

Всего в программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» в этом году участвуют 17 медицинских организаций Ростова.