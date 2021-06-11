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Происшествия11 июня 2021 13:15

На Дону сообщили об обысках в доме главы Семикаракорского района

В МВД информацию пока не комментируют
Ангелина СКИБА
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По предварительным данным, чиновника подозревают в подстрекательстве к должностному подлогу

По предварительным данным, чиновника подозревают в подстрекательстве к должностному подлогу

Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня, 11 июня, в доме у председателя собрания депутатов – главы Семикаракорского района - состоялись обыски. Об этом сообщают областные СМИ. Однако в пресс-службе МВД эту информацию «подтвердить или опровергнуть» не смогли.

По предварительным данным, чиновника подозревают в подстрекательстве к должностному подлогу. Разбирательство якобы связано с делом, которое завели на другого представителя местной власти.

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