В Ростовской области три хутора спасают от подтопления дождевой водой

Ливневые воды с помощью спецтехники отводят с утра Фото: администрация Каменского района

В хуторе Самбуров Ростовской области после дождя от подтопления спасают жилые дома и дворы. Потоки также угрожают постройкам еще двух населенных пунктов. Информацию об этом сегодня, 11 июня, в соцсетях опубликовала администрация Каменского района.

- В настоящее время идет организация перенаправления потока дождевой воды с полей, с целью недопущения подтопления домохозяйств и дворовых участков жителей хуторов Самбуров, Груцинов, Орешкин, - говорится в сообщении.

Также власти района добавили, что в Самбурове ливневые воды с помощью спецтехники отводят с утра. «Во избежание повторных подтоплений выкладывается барьерное ограждение из мешков с песком».