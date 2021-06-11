Следствие прекратило дело «банды Цапка» о вымогательстве

Несколько человек подозревали в вымогательстве 70 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дело о вымогательстве, по которому проходила «банда Цапка», прекратили. Следствие «не обнаружило факта преступления из-за срока давности», сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

В ответчиках числились сразу несколько человек, так или иначе связанных с печально известной ОПГ. Это Владимир Алексеев, Вячеслав Цеповяз, его экс-супруга Наталья Стришняя и ее брат Иван. Их подозревали в вымогательстве 70 млн рублей у одного из бизнесменов.

Наталья Стришнюю и ее брата уже освободили из-под домашнего ареста, также снят арест с имущества.

Темные дела «банды Цапка» прогремели на всю страну в ноябре 2010 года. Тогда преступники убили 12 человек в станице Кущевской. Сергея Цапка посадили в тюрьму на пожизненный срок, позже он скончался. Вячеслав Цеповяз получил 20 лет лишения свободы.