12 июня телебашня и стадион Ростова окрасятся в цвета российского триколора

олюбоваться на телебашню в праздничных огнях можно будет с 20 до 24 часов Фото: сайт правительства РО

Завтра, 12 июня, башня телецентра и медиа-фасад главного стадиона донской столицы окрасятся в цвета российского триколора. Иллюминацию включат по случаю Дня России, сообщает сайт правительства региона.

Бело-сине-красным символы донской столицы засияют вечером. Полюбоваться на телебашню в праздничных огнях можно будет с 20 до 24 часов, «Ростов Арену» триколор будет украшать на час меньше, с 21 до 24 часов.

Кроме этой акции в регионе проводят и другие не менее интересные мероприятия. Так, например, на улицах людям уже раздают ленточки с цветами российского флага. Кроме того, устроили фестиваль граффити «Моя улица» и «Флаги России.12 июня». Также на выходных состоятся яркие концерты и фестивали.