Учебное сообщение можно прослушать по радио Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

16 июня в Ростове проверят исправность системы оповещения населения, сообщает сайт администрации донской столицы. Электросирены будут звучать с 11.30 до 11.45.

В это время нужно включить телевизор на один из каналов «Дон 24» или «Дон-ТР». Также учебное сообщение можно прослушать по радио в УКВ или FM-диапазоне.

Власти города призывают ростовчан всегда обращать внимания на сигналы системы оповещения. В экстренных ситуациях следует звонить по номеру «112».