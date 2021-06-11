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Общество11 июня 2021 16:53

16 июня в Ростове проверят исправность системы оповещения населения

Электросирены включат в 11.30
Ангелина СКИБА
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Учебное сообщение можно прослушать по радио

Учебное сообщение можно прослушать по радио

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

16 июня в Ростове проверят исправность системы оповещения населения, сообщает сайт администрации донской столицы. Электросирены будут звучать с 11.30 до 11.45.

В это время нужно включить телевизор на один из каналов «Дон 24» или «Дон-ТР». Также учебное сообщение можно прослушать по радио в УКВ или FM-диапазоне.

Власти города призывают ростовчан всегда обращать внимания на сигналы системы оповещения. В экстренных ситуациях следует звонить по номеру «112».