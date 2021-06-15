В июне дикорастущими грибами отравились уже четверо жителей Дона

Ядовитые грибы часто растут рядом со съедобными Фото: Иван ВИСЛОВ

В Ростовской области с начала июня уже 4 человека отравились дикорастущими грибами. Люди собрали их на улице, рядом со своими домами. Жертвами оказались жители города Гуково, Шахт, Аксая и Волгодонска. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

Жителям региона напоминают:

1. Нельзя собирать грибы в лесополосах, парках и полях

2. Также опасно их покупать у продавцов нелегальных точек или на трассах

3. Ядовитые грибы нередко растут рядом со съедобными и могут быть очень похожи на них. С алкоголем они вызывают отсроченный токсический синдром

4. При этом запах грибов не гарантирует их съедобность, так смертельно ядовитая бледная поганка в молодом возрасте не имеет запаха или пахнет как шампиньон

В случае отравления грибами не следует заниматься самолечением, нужно сразу же обращаться в больницу к медикам