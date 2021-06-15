Штормовое предупреждение: в Ростовской области ожидаются ливни и сильный ветер

Жителям Дона рекомендуют в непогоду сократить время пребывания на улице Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 15 до 17 часов и до конца суток 15 июня, а также в течение суток 16 и 17 июня местами по Ростовской области ожидается ливни с грозами, градом и шквалистым ветром 20-23 м/с. При этом очень сильные дожди обещают 16 и 17 июня. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Жителям Дона рекомендуют в непогоду сократить время пребывания на улице. Во время ветра нельзя стоять рядом с витринами, под деревьями, рекламными щитами и любыми другими слабоукрепленными конструкциями. Также опасно для жизни подходить к оборванным проводам линий электропередач. В случае ЧП нужно звонить по телефону «112».