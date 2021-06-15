Уроженец Новочеркасска отправится на Международную космическую станцию

До этого специалист совершил более 200 прыжков с парашютом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уроженец Новочеркасска Николай Чуб во второй половине 2023 года отправится на МКС (Международную космическую станцию). Он вошел в основной состав экипажа. Информацию об этом опубликовали на сайте «Роскосмоса».

Вместе с донским астронавтом в экспедицию отправятся Олег Кононенко и Андрей Федяев. Кроме того, Николая Чуба также заявили в дублирующий состав группы, которая планирует провести на МКС период с осени 2022 по весну 2023 года.

Николай Чуб пока опыта космических полетов не имеет. В октябре 2012 года его допустили к полетной подготовке, а с 15 июля 2014 года он стал космонавтом-испытателем отряда «Роскосмоса». До этого специалист совершил более 200 прыжков с парашютом.