Сезон-2021 стал самым сложным для сельского хозяйства Дона за последние пять лет

Фото: Артур Селимов

Эксперты провели опрос среди ста крупных агрофирм, чтобы выяснить какие тенденции ожидаются в отрасли. В целом, большинство фермеров склонны считать сезон неплохим, но достаточно сложным.

ПЛОЩАДЬ ПОСЕВОВ РАСТЕТ

Особенно негативно год сказался на пшенице. Всего в России ее собрали 82 миллиона тонн, а в 2020-м этот показатель составлял 86 миллионов тонн. При этом Ростовская область на протяжении пяти лет была лидером по производству зерна. Но уже ясно: в этом году первое место займет Краснодарский край.

Как говорят специалисты, на низкую урожайность повлияла и засуха во время посевной в прошлом году, и затяжная холодная весна. Однако в отрасли наметилась заметная тенденция к повышению урожайности в будущем, так считают 43 процента респондентов. Они уверены, что смогут повысить урожайность у себя на предприятии. Растет и площадь посевов: 22 процента аграриев из общего числа смогли в этом году расширить свои посевные.

Фото: Артур Селимов

- Есть определенные сложности, которые вызваны отрицательным движением курса рубля и нестабильностью цен, - высказал свое мнение генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. - Мы наблюдаем негативные последствия из-за введенных пошлин. Удобрения и средства производства растут в соответствии с правилами рынка, в то время как сырье на экспорт идет в меньших объемах, а у нас в стране оно стоит дешевле.

«ВАЖНО ПРЕОДОЛЕТЬ ТРУДНОСТИ В ПЛАНИРОВАНИИ»

Как оказалось, большинство производителей предпочитают сеять пшеницу. Это около 97 процентов от всех опрошенных аграриев. Фермеры не спешат рисковать и сажать кукурузу и подсолнечник. Засушливое лето в период цветения этих культур сильно уменьшает урожайность, и есть шанс понести убытки.

- Сейчас нам важно преодолеть трудности в планировании, чтобы увеличить объемы, - рассказал руководитель агрономической службы в группе АО «Богородицкое» и ООО «Кирова» Илья Ильченко. - Мы не знаем, что будет востребовано у потребителей на мировом рынке в 2022 году и какая будет цена. Все риски ложатся на сельхозпроизводителей. И поэтому мы должны угадать какой курс будет у рубля, и как изменится цена на удобрения.

В итоге непредсказуемость цен не дает нарастить обороты.

«СИТУАЦИЯ ОСТАЕТСЯ ПОЗИТИВНОЙ»

Несмотря на то, что в Ростовской области количество засеянных полей выше, чем у соседнего Краснодарского края, урожайность остается низкой. Именно за счет повышения урожайности и сокращения числа расходов, планируют повысить свои доходы 73 процента опрощенных фермеров.

- Несмотря на потрясения, вызванные пандемией и засухой, ситуация в растениеводстве в целом остается позитивной, - считает Руководитель по коммуникациям компании «Сингента» Антон Пушкарев. - Основной метод борьбы с засухой - это вывод засухоустойчивых гибридов, чем и занимается наша компания, а также искусственное орошение. И в России есть большая программа субсидирования тех, кто внедряет эту систему. Сейчас набирает популярность борьба с изменением климата. То, что мы наблюдаем в Ростовской области, - это общемировая тенденция.