158 жителей Ростовской области за сутки заболели коронавирусом

В стационарах сейчас лечат 991 инфицированного пациента Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом. Об этом сообщили в власти региона. Так, на за сутки вирус обнаружили еще у 158 человек. При этом коэффициент распространения инфекции пока все еще ниже нормы - 0,99.

Известно, что вновь выявленные заболевшие - из 36 городов и районов Дона. Лидером по числу новых пациентов традиционно стал Ростов-на-Дону, здесь зарегистрировали 75 случаев.

На втором месте Таганрог и Заветинский район, там по 5 положительных тестов. По 4 случая - в городе Гуково, Щахтах. По 3 - в Азове, Батайске, Донецке, в городе Зверево и Новошахтинске.

Меньше всего заболевших - по 1 человеку - в Волгодонске, Боковском, Зимовниковском, Куйбышевском, Мартыновском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Орловском, Ремонтненском, Семикаракорском, Тацинском и Чертковском районах.

Чаще всего коронавирус диагностировали у пациентов в возрасте от 18 до 45 лет, в 25,3% случаев у людей от 46 до 65 лет, 5,7% - жители региона старше 80 лет, 9,5% - дети.

За сутки скончались еще шесть человек с COVID-19. Это две женщины по 81 году и четверо мужчин 49, 60, 72, 79 лет. У них были проблемы с сердечно-сосудистой и другими системами. Всего жертвами инфекции с начала пандемии оказались уже 4587 человек. Жителям региона советуют не заниматься самолечением и сразу же обращаться к врачам.