В Ростове на Береговой поток воды разбил светомузыкальный фонтан

Повреждения в комментариях уже оценили интернет-пользователи Фото: соцсети

В Ростове на Береговой сильный поток воды разбил светомузыкальный фонтан «Петровский». Фото с разрушениями в соцсетях опубликовали очевидцы.

На снимках видно, что в основном пострадала плитка разного размера. Мелкую разбросало по близлежащей территории, крупную стихия оторвала и перетащила в стороны. Повреждения в комментариях уже оценили пользователи сети.

Некоторые заявили, что рабочие при возведении фонтана некачественно выполнили свои задачи. Другие участники беседы пожаловались на ливневки, но им ответили, что водостоки едва ли могли справиться с потоком, хлынувшим после дождя. Также один из жителей города иронично отметил, что фото - новый мем про фонтан, который пострадал от воды.

«Петровский» начал работать еще в 2021 году. Его открыли в честь 75-летия Ростовской области