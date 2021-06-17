Василий Голубев попросил Минсельхоз России поддержать донское птицеводство

Губернатор отчитался о развитии птицеводства на совещании в Москве Фото: сайт правительства РО

Василий Голубев попросил главу Минсельхоза страны Дмитрия Патрушева поддержать птицеводческие предприятия Ростовской области. С этой просьбой губернатор выступил на совещании в Москве, сообщает сайт донского правительства.

При этом глава региона отметил, что благодаря федеральной поддержке регион уже смог выйти из сложной ситуации по производству мяса птицы. Сейчас, по словам Василия Голубева, эту сферу продолжают активно развивать, в том числе к работе уже привлекли надежного инвестора.

- Донское птицеводство восстанавливается. Мы уже получили четырехкратный рост производства. Из областного бюджета предоставляем субсидии на покупку племенного молодняка и яйца. В прошлом году было направлено 178 млн рублей, в текущем - 192 млн рублей, - рассказал глава донского региона.

В этом году на Дону восстановили производство мяса индейки. Сразу три производственные площадки запустили в мае. Сейчас в 23 корпусах выращивают 265 тысяч бройлерного молодняка. Губернатор добавил, что на восстановленных площадках открыли почти три тысячи рабочих мест.