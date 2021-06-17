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Происшествия17 июня 2021 17:21

На трассе в Ростовской области водитель авто сбил лося

Сохатый мог выскочить на дорогу внезапно. Сейчас идет миграция этих животных, поэтому автомобилистам нужно быть особенно внимательными
Ангелина СКИБА
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Погиб ли сохатый, неизвестно

Погиб ли сохатый, неизвестно

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Ростовской области на трассе А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский водитель авто сбил лося. Погиб ли сохатый, неизвестно. К счастью, с водителем и пассажирами все в порядке, только на машине остались следы от удара. Об этом сегодня, 17 июня, рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

В ведомстве пояснили, что лось мог выскочить на дорогу внезапно. Сейчас идет миграция этих животных, поэтому есть риск столкнуться с парнокопытными прямо на проезжей части. Особенно внимательными нужно быть в сумерках и ночью.

Еще несколько подобных случаев за последнее время произошло в Воронежской и Тамбовской областях. Возможно, жертв среди животных могло быть больше, но ситуацию спасают биопереходы. Как объяснили в дорожном агентстве, это специальные тропы, по которым дикие обитатели рощ и лесов, могут перебегать дорогу, не создавая угрозы для движения машин.