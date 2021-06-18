На выходных в Ростовской области жара достигнет +31 градуса

Жарче всего будет в Цимлянске, Целине и Сальке, там обещают до +34-35 градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

На выходных - 19 и 20 июня - в Ростовской области прогнозируют жару до +31. Причем это среднее значение, в некоторых территориях может быть на 1-2 градуса выше. Дождей не ожидается, возможна небольшая облачность. Такой прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра.

Так, в донской столице должно быть +31-32 градуса. Жарче всего будет в Цимлянске, Целине и Сальке, там обещают до +35-36 градусов. Ночью по региону в среднем ожидается +20 градусов. Ветер будет стабильно восточным до 7 м/с.

Примерно также жарко было на этой неделе в будние, однако на общую картину влияли дожди. Например, вчера стихия разгулялась особенно сильно. Только в Ростове из-за непогоды произошло больше сотни ЧП. После ливня были затоплены дворы, дороги и площади.