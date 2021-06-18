С 21 июня из Таганрога в Ростов начнет курсировать новая утренняя электричка

При этом с 21 июня и 1 июля также собираются отменить несколько электричек Фото: сайт правительства РО

С 21 июня в Ростовской области по маршруту Таганрог – Ростов начнет курсировать новая утренняя электричка. Об этом сообщает сайт донского правительства.

Поезд будет отправляться из приморского города в 6 часов. Прибытие в Ростов запланировали на 7:18. Состав будет останавливаться на станциях и платформах Таганрог-Пассажирский, Танаис, Хапры, Ростов-Западный, 1337 км, Темерник.

При этом с 21 июня и 1 июля также собираются отменить несколько электричек, которые запустили на время закрытия ростовского моста на Малиновского.

- По факту возвращается прежнее расписание пригородных поездов, которое действовало до закрытия путепровода. Плюс ко всему пассажиры получат скоростной утренний поезд, на котором будет удобно добираться до Ростова, - пояснил заместитель министра транспорта Ростовской области Сергей Ушаков.