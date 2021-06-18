Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 июня 2021 11:48

20 июня из-за фестиваля в Таганроге перекроют проезд по Тургеневскому

Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Перекроют участок от Шевченко до Энгельса

Перекроют участок от Шевченко до Энгельса

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

20 июня в приморском городе из-за фестиваля «Величаем Праведного Павла Таганрогского» перекроют проезд по переулку Тургеневскому. Речь идет об участке от Шевченко до Энгельса. Информация об этом появилась на сайте местной администрации.

- Движение машин по Тургеневскому будет прекращено 20 июня с 00.00 до 24.00, - говорится в сообщении.

Фестиваль проведут в День Святой Троицы. Он будет приурочен памяти старца Павла. Сначала пройдет литургия, а потом, уже в 13 часов, около подворья святого развернут праздник. Состоится конкурс композиторов, выступят хоровые коллективы, устроят викторины, будет работать ярмарка.