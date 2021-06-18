Экс-жена бывшего короля Малайзии показала идеальный пресс и поделилась секретами стройности

Оксана Воеводина тщательно следит за фигурой. Фото: официальный аккаунт Оксаны Воеводиной в "Инстаграме"

Экс-супруга бывшего Верховного правителя Малайзии Мухаммада V, победительница конкурса красоты «Мисс Москва» Оксана Вовеводина тщательно следит за здоровьем и красотой. Это лето девушка встречает в идеальной физической форме.

Так, в своем блоге в «Инстаграме» Оксана опубликовала снимок, на котором запечатлена в коротких шортах и в топе, подчеркивающем плоский животик.

Под снимком девушка рассказала о том, как следить за телом.

- Готовиться к лету нужно заранее, а лучше вообще никогда не готовиться, а просто всегда поддерживать здоровый образ жизни - правильно питаться, умеренно заниматься спортом и не пренебрегать обильным питьем, особенно, в жаркое время года, - сказала Оксана Воеводина.

Также она отметила, что красота начинается с питания.

- В основном в моем рационе много овощей, фруктов, ягод, белковой пищи - мясо, рыба. Из круп - киноа. Масло - кокосовое. Молоко - растительное, но при этом я ем творог и кисломолочные продукты, так как они очень полезны для ЖКТ. Из напитков - вода, матча-латте на кокосовом молоке или айс-лате на безлактозном без сахара, - говорит девушка.

Также Оксана Воеводина дважды в неделю занимается спортом, и три раза в неделю делает массаж.

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