Донские спасатели отправилась в город Керчь, пострадавший от удара стихии

Автоколонна выехала еще в 5 часов утра Фото: пресс-служба МЧС России по РО

Сегодня, 18 июня, аэромобильная группа Донского спасцентра МЧС отправилась в крымский город Керчь, там из-за разгула стихии подтопило постройки, пострадали местные жители. Из Ростовской области на помощь людям спешат 53 специалиста.

- С 5 часов 18 июня аэромобильная группировка в составе 53 человек и 13 единиц техники отправилась на территорию Республики Крым. Для ликвидации последствий непогоды подготовили гидравлический аварийно-спасательный инструмент и мотопомпы, - рассказал заместитель начальника Донского спасательного центра МЧС России, подполковник Максим Ложков.

В Крыму было подтоплено 367 придомовых территории и 306 домовладений. По состоянию на 12 часов 18 июня, вода еще есть на 162 территориях, 117 домов находятся в Керчи и Ленинском районе. Общее количество пострадавших составляет 1700 человек.