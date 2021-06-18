21 июня в Ростове и Таганроге создадут «Огненные картины войны»

На одно из изображений потребуется 10 тысяч свечей Фото: Алексей БУЛАТОВ

21 июня - накануне Дня памяти и скорби - в Ростове и Таганроге из зажженных свечей составят «Огненные картины войны». Акцию проведут после 9 часов вечера.

В донской столице стелу «Освободителям Ростова» выложат около Публичной библиотеки. Весь процесс будут транслировать на большой экран, чтобы люди могли полюбоваться на яркие огни и отдать дань памяти героям Великой Отечественной войны. На изображение потребуется 10 тысяч свечей.

Однако этим в Ростове не ограничатся. Участники также возложат цветы к братской могиле около библиотеки. Прозвучат военные песни, жителям и гостям города покажут кинохронику прошлых лет.

В Таганроге изобразят Петрушинскую «балку смерти». Там во время оккупации фашисты расстреляли более 10 тысяч человек. В приморском городе используют 8 тысяч свечей.

Подобные акции в понедельник проведут в каждом городе-герое и городе воинской славы России, а также за рубежом. В 2021 году - 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны.