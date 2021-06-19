В Ростовской области разыскивают 37-летнего жителя Азовского района

Последний раз мужчину видели в продуктовом магазине поселка Дорожного Фото: пресс-служба Следственного комитета России по РО

В Ростовской области после исчезновения 37-летнего Александра Сиротина завели дело по статье «Убийство». Поиски мужчины пока не приносят результата. Всех, кто мог видеть его, просят позвонить по телефону: 8(86350) 4-41-42. Эта информация появилась на сайте управления Следкома по региону.

Известно, что Александр Сиротин 7 марта выехал из хутора Задонского Азовского района в поселок Дивный Аксайского района. Однако до места назначения он так и не добрался. При этом какого-либо переезда мужчина не планировал.

Последний раз его видели в продуктовом магазине поселка Дорожного. Это было в 20 часов 7 марта. Уже 8 числа Сиротин перестал выходить на связь с родственниками.

Приметы: на вид 35-37 лет (реальный возраст – 37 лет), рост 160-174 см, средней полноты, плечи горизонтальные, лицо овальное, смуглое, тип лица европейский, лоб средний, выступающий, брови дугообразные, глаза зеленые, нос прямой, рот средний с приподнятыми углами, волосы прямые, черные, имеется лобная лысина. Размер обуви - 40-41. Речь у пропавшего без вести ясная.

Особые приметы: татуировка на одной из тыльных сторон ладони с аббревиатурой «ДШБ», шрам на левой скуле размером около 3 см, имеет привычку курить, периодически употребляет спиртное.