Донские спасатели прибыли в подтопленные Керчь и Ялту

Сейчас специалисты откачивают воду из подтопленных территорий, убирают мусор Фото: пресс-служба МЧС России по РО

Донские спасатели прибыли в Керчь и Ялту, эти города в Крыму пострадали от удара стихии. Сейчас специалисты помогают местным жителям, откачивают воду из подтопленных территорий, убирают мусор. Прибытие и сами аварийно-восстановительные работы сняли на видео. Сегодня, 19 июня, ролик распространила пресс-служба областного управления МЧС.

Сотрудники спасцентра отправились в Крым вчера. Сообщалось о двух аэромобильых группах. Одна рано утром направилась в Керчь, вторая уже днем, около 14 часов, выехала в Ялту. Всего сейчас на месте происшествия находятся 103 человека, задействовали 23 единицы техники. Сотрудники МЧС используют гидравлический аварийно-спасательный инструмент и мотопомпы.

Всего с 16 по 18 июня в прибрежных городах республики было подтоплено 426 придомовых территорий, 365 домов и 18 социально значимых объектов. Сейчас воду еще не убрали в 56 постройках.

К этому моменту в Керчи залитыми остаются 5 домов, воду откачали из 243 зданий. Было эвакуировано 1492 человека, из них 275 детей. В Ялте подтоплено 49 домов, еще из 14 уже откачали воду. Пострадали 13 социально значимых объектов и 20 подвалов. Эвакуировали 281 человека, из которых 46 - дети.