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Общество20 июня 2021 13:52

Донские поисковики нашли ложку с инициалами и записку в гильзе

Эти вещи подняли из неучтенной братской могилы. Найденные останки перезахоронят уже 22 июня
Ангелина СКИБА
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Захоронение нашли на территории одного из частных домов Константиновска

Захоронение нашли на территории одного из частных домов Константиновска

Фото: Михаил ФРОЛОВ

22 июня в Константиновске с почестями захоронят гвардейцев 2-ой мотострелковой бригады и танкистов 3-го танкового корпуса. Прах участников Великой Отечественной войны нашли поисковики отряда «Донской». Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства.

Останки обнаружили по воспоминаниям местных жителей. Люди рассказали, что в 1943 году на южной окраине посёлка Константиновского шли тяжелые бои. Красноармейцы встретили жесткое сопротивление захватчиков. На помощь врагу тогда подошли части дивизии SS «Викинг». Из-за этого советские бойцы вынуждены были отступить и оставить на поле боя около 100 убитых и раненных товарищей.

Уже после кровавой бойни всех погибших захоронили на склонах Фоминой балки. В 1960 годах героев перезахоронили, но некоторые из них так и остались в неучтенной могиле. Ее нашли на территории одного из частных домов на улице Речной.

Также в братском захоронении обнаружили два именных предмета - ложку с инициалами и записку, спрятанную в гильзе. Сейчас исследователи выясняют имена погибших.

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