Турецкие курорты открывают для российских туристов

Фото: Центр Медицинских Осмотров «Симплекс»

С 22 июня для туристов из России открываются границы Турции. Представители российских ведомств установили, что в стране организован необходимый контроль и соблюдается масочный режим, четко налажен алгоритм проведения тестов на коронавирус. Поэтому отдых на турецких курортах для российских граждан разрешен.

Но у таких поездок на данный момент существует множество ограничений.

Что россияне должны сделать перед отлетом

1. В течение 72 часов до прилета в Турцию пассажиры обязаны заполнить форму по ссылке

2. При въезде в страну пассажиры обязаны предоставить следующие документы:

- Сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19. С момента вакцинации должно пройти не менее 14 дней;

- Справку о перенесённом заболевании COVID-19 в течение последних 6 месяцев;

- Экспресс-тест на антиген к коронавирусу с негативным результатом, сделанный в течение 48 часов до прибытия в Турцию.

- Отрицательный результат теста на COVID-19 на английском или русском языке, сделанного не позднее 72 часов до прибытия в страну. Справка может быть предоставлена в электронной форме либо в распечатанном виде. Если справка в электронном виде, то на ней в обязательном порядке должен быть QR код. Если справка в распечатанном виде, то на ней должен быть QR код и/или оригинальная печать лаборатории (не копия). Тест должен быть сдан не ранее, чем за 72 часа до въезда в Турцию. Отсчет времени действия начинается с даты забора биоматериала – это должно быть указано в документе.

Все рейсы, вне зависимости от конфигурации борта, принимаются в турецких аэропортах на следующих условиях:

- Все пассажиры обязаны всегда быть в масках на борту и на территории аэропорта.

- Все прибывающие пассажиры осматриваются и, при появлении признаков заболевания, тестируются. Пассажиры должны быть проинформированы об этом заранее и во время полета.

Пассажиры, тест которых покажет положительный результат, депортированы не будут. Им будет оказана помощь в лечении.

По возвращению туристы также сдают тесты на отсутствие коронавируса.

Центр Медицинских Осмотров СИМПЛЕКС совместно c МБУЗ «Городская поликлиника 1», МБУЗ «Городская поликлиника 10» и МБУЗ «Городская больница 7» продолжает тестирование и вакцинацию от коронавируса COVID-19 мобильными медицинскими бригадами. Эти услуги оказываются при наличии паспорта, СНИЛС и полиса обязательного медицинского страхования на базе передвижного медицинского комплекса или по адресу медицинского центра в городе Ростове-на-Дону, ул. Варфоломеева, 243а.

Фото: Центр Медицинских Осмотров «Симплекс»

Сдать ПЦР-тест можно также в Аэропорту Платов. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте организации или по телефону: 8 (863) 333–22–82.

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