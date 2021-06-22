В День памяти и скорби ростовчане возложили цветы к мемориалу «Павшим воинам»

Война унесла жизни каждого седьмого жителя Ростовской области Фото: сайт правительства РО

Утром 22 июня ростовчане возложили цветы и венки к мемориалу «Павшим воинам» в сквере имени Фрунзе. Также состоялась минута молчания. Вместе с земляками церемонию посетил губернатор Василий Голубев, сообщает сайт донского правительства.

Этой памятной акцией в южной столице почтили память защитников Родины, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками. В этом году исполнилось 80 лет с начала Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года нацисты вторглись на территорию СССР, и нашли отцы и деды, бабушки и прабабушки были вынуждены защищать свои семьи и дома.

В страшное военное лихолетье погибли более 27 миллионов советских граждан. Война унесла жизни каждого седьмого жителя Ростовской области.

День памяти и скорби был утвержден указом президента в июне 1996 года. В эту дату ежегодно проводят траурные мероприятия не только по России и в странах СНГ.