В Ростовской области планируют привить 90% работников хлебопекарен

Сейчас решается вопрос создания мест свободных от коронавируса Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области до 90% планируют увеличить количество привившихся работников хлебопекарен и предприятий потребрынка. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Виктор Гончаров. Информацию чиновник озвучил сегодня, 22 июня, на заседании оперштаба по предупреждению распространения COVID-19.

- Накануне мы провели совещания с крупными предприятиями потребительского рынка и хлебозаводами, это направление одно из важных. Приостановления этой сферы деятельности ни в коем случае нельзя допустить. Мы отметили низкую степень вакцинации на этих предприятиях, порядка 10-15%. Договорились, что в ближайшее время задачу ставим 90%. Эта работа на предприятиях будет усилена, - сказал Виктор Гончаров.

Замгубернатора добавил, что сейчас ведутся переговоры и с организациями общепита, а также сферы бытовых услуг.

- Также отрабатываем возможность наибольшей вакцинации этих работников. Вопрос находится на моем личном контроле. Кроме того, решаем вопрос создания в точках общепита мест свободных от коронавируса. На этой неделе уже будем принимать конкретные меры, - прокомментировал первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.