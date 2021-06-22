«Огненные картины войны»: Тысячи свечей зажгли накануне Дня памяти и скорби

Каждый город воинской славы и город-герой представляли свои сюжеты для картин. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

21 июня, накануне Дня памяти и скорби, в Ростовской области прошла памятная акция «Огненные картины войны». Волонтеры создали картину из горящих свечей. Известно, что каждый город воинской славы и город-герой представляли свои сюжеты для картин.

- В Ростове-на-Дону прообразом картины стал символ богини Ники, шагнувшей через Дон, - рассказал председатель донского парламента Александр Ищенко. - Главная задача акции - визуально продемонстрировать памятные символы Великой Отечественной войны. И сегодня мы можем ощутить сопричастность к великой истории нашей Родины и передать будущим поколениям память о том, что войны быть не должно, что нет ничего дороже мирной жизни.

На площадке перед Донской государственной публичной библиотекой в Ростове зрители увидели невероятное зрелище. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

На площадке перед Донской государственной публичной библиотекой в Ростове зрители увидели невероятное зрелище. Звучали песни военных лет. А саму акцию транслировали на специальный экран, чтобы картину смогли увидеть все присутствующие.

- Любой житель или гость нашего города знает о памятнике на Театральной площади, поэтому выбор был очевиден, - рассказал ростовчанин Артем Толпыгин. – Для создания картины мы с партнерами заранее подготовили несколько тысяч свечей.

Кроме того, состоялось возложение цветов к братской могиле, расположенной рядом с библиотекой. А в Таганроге изобразили Петрушинскую «балку смерти», где во время оккупации погибли мирные жители.