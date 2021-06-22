Почти 50 случаев заражения мутировавшими штаммами коронавируса зафиксировано в Ростовской области

На Дону нашли британский, индийский и южно-африканский штаммы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области почти 50 человек заболели новыми мутировавшими штаммами коронавирусной инфекции. Случаи зафиксированы в 23 городах. Об этом рассказал замруководителя управления Роспотребнадзора по области Анатолий Конченко на заседании областного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

- Случаи заражения мутировавшими штаммами коронавируса зафиксированы на 23 территориях региона, - сообщил Анатолий Конченко. - Британский штамм — 43 случая, индийский - 5, южно-африканский - 1.

В свою очередь председатель штаба губернатор Василий Голубев поручил усилить контроль прибывающих из-за границы дончан. Обязательным требованием к ним является сдача теста на ковид в течение первых трех дней после возвращения. В случае невыполнения требования, нарушителями займутся правоохранительные органы. Из-за нарушения сроков сдачи тестов на ковид уже инициировано 490 дел об административном правонарушении.