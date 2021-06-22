Губернатор предупредил об ухудшении ситуации по ковиду в Ростовской области

Медучреждения должны быть готовы развернуть коечный фонд в госпиталях на 100%. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев предупредил о том, что ситуация по заболеваемости covid-19 в регионе будет ухудшаться. Об этом глава региона сообщил на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции на Дону.

- Ситуация напряженная, но пока стабильная. Если на предыдущей неделе темпы заболеваемости снизились и даже было больше выздоровевших, то в последние дни в регионе наблюдается прирост инфицированных, - добавил глава региона.

Василий Голубев напомнил участникам штаба, что сейчас в регионе увеличилась доля заболевших среди молодежи и трудоспособных граждан.

- Так что ковид никуда не делся — он приобретает новые формы и может привести к неожиданным последствиям, - рассказал губернатор.

Так, уже в трех муниципальных образованиях увеличивают ранее сокращенный коечный фонд. Это Азов, Каменск-Шахтинский и Зверево. Как заявил глава донского минздрава Юрий Кобзев, коечный фонд ковидных госпиталей, где сокращено количество мест, можно снова развернуть на 100% в течение 14 дней.