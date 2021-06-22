В Фонде капремонта Ростовской области рассказали, кто должен платить взносы

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Почти восемь лет на Дону успешно функционирует Фонд капитального ремонта. За эти годы запланированные программой работы выполнены в полном объеме.

Когда программа капитального ремонта только стартовала, некоторым собственники она была не до конца понятна. Сейчас жильцы многоквартирных домов активно не только участвуют в процессе оплаты взносов, но и понимают, для чего система капремонтов МКД создана.

Как рассказал директор регионального Фонда капитального ремонта Владислав Крюков, большинство собственников добросовестно оплачивают взносы на капитальный ремонт. Фонд ставит перед собой задачу не только приучать граждан к своевременной оплате, но и доносить до людей актуальную информацию о работе программы. Собственники должны понимать, что они ежемесячно оплачивают взносы на будущий ремонт не чужих домов, а именно своего дома.

ВСЕ ЛИ СОБСТВЕННИКИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ ВЗНОСЫ НА КАПРЕМОНТ

Практически все собственники квартир в многоквартирных домах должны оплачивать взносы на капитальный ремонт. Есть категории жилья, которые по определенным причинам не входят в программу или исключаются из программы и соответственно освобождаются от оплаты.

В Жилищный кодекс РФ внесены изменения, позволяющие исключать из региональных программ капремонта дома, в которых насчитывается менее пяти квартир.

От выплат за капитальный ремонт на законном основании освобождаются собственники квартир в МКД, находящихся в аварийном состоянии и подлежим сносу в скором времени.

Решение органов государственной власти или местного самоуправления об изъятии земельного участка и соответственно находящихся на нем жилых объектов тоже является основанием для исключения из госпрограммы.

В остальных случаях собственники обязаны вносить ежемесячные платежи. И даже если капремонт в доме уже прошел, то это не освобождает от дальнейшей уплаты взносов. Ведь имущество многоквартирного дома подлежит дальнейшему износу, и ремонт наверняка еще понадобится.

Некоторые собственники ошибочно полагают, что в новых домах, находящихся на гарантии у застройщика, за капремонт платить не нужно. Однако на территории Ростовской области вновь построенный дом включается в региональную программу капремонта через год после ввода в эксплуатацию, после чего собственники начинают платить взносы.

ЧТО ЖДЕТ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Если за собственником числится долг за капремонт, к нему применяются все стандартные меры взыскания. Первым делом оператор счета обозначит задолженность в платежном документе и начнет начислять пени. Обычно это уже стимулирует граждан погашать долги.

Напомним, что в связи с ограничениями по коронавирусу с апреля по декабрь 2020 года пени за просрочку платы не начислялись. В январе этот процесс возобновили. Не все собственники жилья поняли, что мораторий закончился. Этот фактор тоже может повлиять на накопление долга.

Если долг не погашен, оператор счета обращается в суд. Как правило, это происходит при накоплении большой задолженности в несколько тысяч рублей. На основании судебного решения выписывается исполнительный лист, и дело передается приставам. Они могут арестовать банковский счет или списать средства с других денежных поступлений. А при долге за ЖКУ свыше 30 тысяч рублей приставы вправе наложить запрет на выезд из страны.

Можно оспорить судебное решение. Однако нужно убедиться в том, что у вас есть все основания для правомерного оспаривания, в противном случае будут дополнительные затраты на судебные издержки.