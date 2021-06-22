2,5 млрд рублей потратят на аттракционы для ростовского парка «Левобережный»

Объекты закупят на внебюджетные средства Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове на аттракционы для парка «Левобережный» инвестор планирует потратить около 2,5 млрд рублей. Об этом сегодня, 22 июня, на заседании в гордуме рассказал глава администрации Алексей Логвиненко.

- Мы очень много работаем с инвесторами. Благодаря им на внебюджетные средства всего за 4 месяца мы построили новый светомузыкальный фонтан. Сейчас возводят парк аттракционов. На него предусмотрено более 2,5 млрд рублей, - сообщил Алексей Логвиненко.

Сити-менеджер отметил, что на деньги инвесторов проекты реализуются намного быстрее, чем при выделении необходимых средств из бюджета. Средний срок бюджетного периода - 1,5-2 года.

Причем известно, что из казны города на обновление скверов и зоопарка в этом году намерены планируют потратить 414 млн 389 тыс рублей. А до этого, в 2020 году, на похожие цели впервые было дополнительно выделено 56,2 млн рублей. Общая площадь парка и зоосада в Ростове составляет 168,7 га. Эту информацию на совещании добавила начальник городского управления культуры Яна Пилявская.