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Общество24 июня 2021 14:32

Почему над Ростовом летают военные самолеты: бомбардировщики напугали жителей

Публикуем официальный ответ о том, почему над Ростовом летают военные самолеты
Михаил СТРИЖЕВ
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Очевидцы заметили авиацию в небе утром.

Очевидцы заметили авиацию в небе утром.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

24 июня в соцсетях появился вопрос о том, почему над Ростовом летают военные самолеты. Многих жителей напугали истребители и бомбардировщики.

Очевидцы рассказали, что авиация появилась над городом утром. Кто-то не видел самолеты, но пожаловался на сильный гул. По их словам, звук был настолько сильным, что от него сработали сигнализации машин.

В пресс-службе Южного военного округа пояснили, сейчас проходят летно-тактические учения авиации. Летчики на истребителях и бомбардировщиках перебазировались с аэродромов в Волгоградской, Ростовской областей, Кубани и Ставрополья на оперативные аэродромы в Ростовской области, Крыму и Краснодарском крае.