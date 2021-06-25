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Происшествия25 июня 2021 12:49

В Кировском районе Ростова обнаружили мумифицированный труп

Следком уже проводит проверку
Ангелина СКИБА
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Сейчас специалисты пытаются установить обстоятельства и причины смерти

Сейчас специалисты пытаются установить обстоятельства и причины смерти

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Кировском районе Ростова обнаружили мумифицированное тело. Умерший довольно длительное время пролежал в квартире, и о нем никто не беспокоился. Эту информацию «КП - Ростов-на-Дону» сегодня, 25 июня, подтвердили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

Сейчас проводятся экспертизы - специалисты пытаются установить обстоятельства и причины смерти. Следком продолжает проверку.

Предварительно известно, что скончался мужчина, который ранее вел адвокатскую практику.