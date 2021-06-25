В Кировском районе Ростова обнаружили мумифицированный труп

Сейчас специалисты пытаются установить обстоятельства и причины смерти Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Кировском районе Ростова обнаружили мумифицированное тело. Умерший довольно длительное время пролежал в квартире, и о нем никто не беспокоился. Эту информацию «КП - Ростов-на-Дону» сегодня, 25 июня, подтвердили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

Сейчас проводятся экспертизы - специалисты пытаются установить обстоятельства и причины смерти. Следком продолжает проверку.

Предварительно известно, что скончался мужчина, который ранее вел адвокатскую практику.