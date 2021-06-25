Предприниматели «Алмаза» планируют торговать около старого аэропорта Ростова

Пока около аэропорта торгуют только овощами Фото: СЕЛИМОВ Артур

Вопрос о местах для предпринимателей «Алмаза» на территории старого аэропорта Ростова решат только после согласования с департаментом потребрынка. Об этом в ответ на запрос заявили в пресс-службе городской администрации.

- Действительно, предприниматели подавали заявку о предоставлении им торговых мест на территории старого аэропорта. Этот вопрос будет решен после согласования с департаментом потребительского рынка, - пояснили журналистам «КП - Ростов-на-Дону».

Ранее некоторые областные СМИ сообщили, что более 100 нестационарных торговых точек около аэропорта выделила компания ООО «Управление недвижимостью». Бизнесмены собираются торговать садовой техникой, велосипедами, автохимией и запчастями для машин.