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Общество26 июня 2021 9:57

Пенсионерка сбежала из больницы в Ростове-на-Дону

62-летнюю женщину разыскивают почти неделю
Михаил СТРИЖЕВ
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Людмила покинула больницу в одном халате и тапочках. Фото: "Лиза Алерт Юг".

Людмила покинула больницу в одном халате и тапочках. Фото: "Лиза Алерт Юг".

В Ростове-на-Дону разыскивают 62-летнюю пенсионерку Людмилу Манцеву. Женщина пропала утром 20 июня, сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт Юг».

По данным организации, женщина лежала в одной из ростовских больниц. Около семи часов она покинула медучреждение и ушла в неизвестном направлении.

Близкие до сих пор не могут связаться с Людмилой Сергеевной. По их словам, она может представляться разными фамилиями.

Рост женщины — 155 — 160 сантиметров. У нее худощавое телосложение, седые волосы, серо-голубые глаза. В день исчезновения была одета в синий халат, белые тапочки с красной вышивкой в виде ромбов.