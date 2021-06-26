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Происшествия26 июня 2021 10:46

Электросамокатчик сбил двухлетнего ребенка в центре Ростова-на-Дону

После происшествия водитель скрылся с места происшествия
Михаил СТРИЖЕВ
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После происшествия ребенок попал в больницу.

После происшествия ребенок попал в больницу.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону водитель электросамоката сбил двухлетнего ребенка. Инцидент произошел 23 июня на улице Пушкинской.

Как рассказала мама мальчика, они гуляли по аллее в районе школы № 80. По ее словам, малыш шел в метре от нее. В какой-то момент на него наехал молодой человек на электросамокате. После этого водитель скрылся с места происшествия.

Пострадавшего доставили в больницу. У него диагностировали сильные ушибы и раны.

— Быстро приехала скорая, и мы поехали в ОКБ. Нам повезло - ничего не сломано, череп в порядке. Сильные ушибы мягких тканей и раны, — сообщила женщина.

Проверкой инцидента уже заняли следственные органы. В настоящее время правоохранители разыскивают водителя электросамоката.