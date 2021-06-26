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Общество26 июня 2021 14:13

Суд продлил арест главы Аксайского района Виталия Борзенко

Чиновник будет находится под стражей по 11 августа
Михаил СТРИЖЕВ
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Виталий Борзенко будет находится под стражей до августа.

Виталий Борзенко будет находится под стражей до августа.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Ростовский областной суд продлил арест главы Аксайского района Виталия Борзенко. Об этом сообщает газета «Наше время».

Ранее находящийся в СИЗО Виталий Борзенко пожаловался на здоровье. По его словам, у него обострилась мочекаменная болезнь. В связи с этим защита главы просила госпитализировать его, а позже поместить под домашний арест. Однако, по данным издания, медики Областного консультационно-диагностического центра «не стали связывать его пребывание в СИЗО с опасными для здоровья последствиями».

Суд оставил Борзенко под стражей. Он будет находиться под стражей до 11 августа.

Напомним, главу Аксайского района Виталия Борзенко задержали в апреле. Его подозревают в организации преступного сообщества, злоупотреблении полномочиями и мошенничестве. Ленинский суд выбрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.