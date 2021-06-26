Более 800 сигнальных столбиков поставят на дорогах Ростова-на-Дону

В ближайшее время столбики установят на двух участках. Фото: администрация Ростова-на-Дону.

В Ростове-на-Дону на дорогах установят 838 сигнальных столбиков. Об этом сообщили в администрации города.

В ближайшее время сигнальные столбики поставят по оси разделения на проспекте 40-летия Победы в районе дома № 117. Кроме того, дорожные установки появятся в районе дома № 308 на развороте проспекта Шолохова.

В настоящее время в городе уже стоят 304 сигнальных столбика на улицах Армянской от Беляева до Атарбекова и на участке от Ворошиловского моста до Пойменного моста.