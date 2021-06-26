Суд признал встречу предпринимателей с аксайских рынков несанкционированным митингом

Предпринимателям назначили наказание в виде обязательных работ.
Фото: Александр РОГОЗА
Аксайский районный суд вынес приговор пяти предпринимателям с аксайских рынков. Их обвиняли в нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга.
Встреча на территории торгового комплекса «Атлант» прошла 28 мая. На заседании судья рассмотрел рапорт оперуполномоченного о событии, фотографии с места, протокол об административном нарушении и другие документы. В итоге он признал встречу митингом, который не был согласован с властями.
Никто из ответчиков вину не признал. Они пояснили, что общественно значимые вопросы на той встрече не поднимались. Адвокат предпринимателей пояснила, что они обсуждали хозяйственную деятельность, а мероприятие носило непубличный характер.
Тем не менее суд удовлетворил иск. Каждому из предпринимателей назначили 40 часов обязательных работ.